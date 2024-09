Valleverde: stile e moda di una storia senza tempo

Simbolo della moda comoda italiana, Valleverde è un brand icona delle calzature che si evolve e si rinnova costantemente: design e qualità stagione dopo stagione creano una nuova identità per essere sempre al passo con i tempi. E, soprattutto, investendo nella "pelle più che nel sintetico, è naturale, non degenera, permette traspirabilità, dura più a lungo, per questo la reputiamo più sostenibile" afferma Elvio Silvagni di Silver1.