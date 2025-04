Unimarconi propone un progetto di internazionalizzazione

Come sottolinea il dottor Arturo Lavalle, Direttore dell’Area Ricerca & Sviluppo e Relazioni Internazionali, la strategia internazionale di Unimarconi si articola in cinque aree chiave: oltre all’Africa, l’ateneo punta a rafforzare la propria presenza in Europa orientale e nell’area mediterranea attraverso accordi di doppio titolo e co-tutele per i dottorati; nel Medio Oriente, con particolare attenzione a Dubai, hub educativo della regione; nel Sud-Est Asiatico, con progetti di eccellenza a Singapore, dove Unimarconi è stata la prima università italiana a ottenere il riconoscimento governativo del Committee for Private Education per i propri master; e in America Latina, con corsi in spagnolo e un forte impegno nella promozione della lingua e cultura italiana.