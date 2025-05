Dove Underarms Experience, a Milano arriva la prima mostra immersiva dedicata alla celebrazione delle ascelle

Un viaggio artistico oltre gli stereotipi. A Milano, il 16 e 17 maggio, nello spazio Tenoha di via Vigevano, prende vita "Dove Underarms Experience", un evento immersivo che mette sotto i riflettori una parte del corpo tanto quotidiana quanto trascurata: le ascelle. Un progetto che unisce arte, scienza e cura del corpo per ridefinire il modo in cui guardiamo a noi stessi. L'obiettivo è duplice: sensibilizzare sulle diverse problematiche che possono interessare questa zona del corpo e presentare le soluzioni innovative di Dove Advanced Care in una chiave artistica del tutto inaspettata.