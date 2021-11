TrustMeUp, ecco la piattaforma che trasforma ogni acquisto in donazione non-profit

Tracciabilità e trasparenza data dalla blockchain applicate al Non Profit. Questa l'intuizione della nuova piattaforma TrustMeUp , digital property internazionale che trasforma ogni acquisto in donazione e ricompensa ogni donazione, al 100%, in sconti per acquisti digitali.

La startup nasce nel 2019 da un’idea di Carlo Carmine e Angelo Fasola, manager ed esperti di blockchain e di supporters trust che hanno pensato che ogni potenziale acquirente potrebbe trasformarsi in un donatore, aumentando così l’importo che ognuno dedica al sociale. In questo modo le associazioni Non Profit di tutto il mondo possono incontrare donatori e sostenitori, per condividere obiettivi e progetti da realizzare insieme.

Nuovi modelli - TrustMeUp ha creato due modelli innovativi di raccolta fondi, con la vision di estendere il modello in tutto il mondo e raddoppiare il valore delle donazioni: il DonaComprando e il Dona-Ricevi-Compra. Nel primo caso i donatori, accedendo direttamente ai negozi online presenti sulla piattaforma TrustMeUp, possono acquistare i prodotti di loro interesse e prima di concludere il pagamento scegliere di destinare mediamente il 15% dell’importo, in base a quanto stabilito dal merchant, ad un'associazione trasformando così ogni acquisto in donazione. Nel secondo il donatore sceglie di sostenere uno dei tanti progetti delle Associazioni Non Profit presenti sulla piattaforma e riceve in cambio degli sconti PAC pari al valore della donazione fatta, che possono essere spesi presso i "Negozi PAC" presenti in TrustMeUp.

L'uso della blockchain - La tecnologia blockchain è uno dei punti di forza. Troppo spesso gli utenti sono stati vittima di truffe o raccolte fondi fake. TrustMeUp vuole invertire la rotta: tutte le operazioni eseguite all’interno della piattaforma sono registrate e validate in un libro mastro, nel quale l’utente può accedere in ogni momento. Sfruttando le caratteristiche di trasparenza e immutabilità di questa tecnologia, TrustMeUp è capace di garantire la tracciabilità delle donazioni e la verificabilità dei dati.