Per le aziende italiane la trasformazione sostenibile è ancora troppo debole

Guardando alle aziende che hanno redatto un bilancio di sostenibilità si notano diversi trend: il totale dei bilanci di sostenibilità pubblicati in Italia non superano i 2mila, mentre una pubblicità su cinque parla di sostenibilità; il rapporto tra i bilanci di sostenibilità pubblicati e le imprese con più di 20 addetti risulta pari all'1,76%; neanche un terzo delle 1.915 principali imprese italiane (classifica Mediobanca), il motore dell'economia italiana, presenta un bilancio di sostenibilità.

Il 18,2% delle prime 345 banche italiane presenta un bilancio di sostenibilità. Il 27,6% delle 76 società di assicurazione presenta un bilancio di sostenibilità. Una pubblicità su cinque parla di sostenibilità: parlare tanto di sostenibilità è servito a poco se questa è la realtà.

L'impegno generale per la trasformazione sostenibile è blando e troppo stressato dal marketing. Autori di questa analisi storica per il mercato italiano e in particolare per il Made in Italy sono stati Francesco Tamburella, ConsumerLab , che da 10 anni è il centro studi indipendente specializzato nelle analisi della produzione del consumo sostenibile, e Pier Domenico Garrone, fondatore de "Il Comunicatore Italiano", primo marchio della web reputation e dell’economia digitale.