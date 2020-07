Italiani innamorati del cioccolato: ne consumiamo 4 chili a testa l'anno

È pura passione quella degli italiani per il cioccolato , dal muffin al gelato alla tavoletta tout court, con consumi di poco più di 4 kg a testa l'anno, in pratica 11 grammi al giorno. Un amore dimostrato anche durante il lockdown e celebrato con la Giornata mondiale del 7 luglio , basti pensare che nel prime quattro settimane di quarantena a marzo in emergenza coronavirus, secondo i dati del rapporto Ismea , i consumi degli italiani tra tavolette e barrette sono schizzati del 21,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Una conferma di quello che già si sa da sempre, in un Paese che vanta una lunga tradizione nella trasformazione artigianale e industriale di questo prodotto, dove non mancano marchi storici riconosciuti in tutto il mondo. E i risultati non mancano visto l'Italia primeggia vantando un mercato che vale 2,5 miliardi di euro.

Il Cioccolato di Modica Igp (Sicilia), per esempio, è stato il primo cioccolato a Indicazione Geografica riconosciuto al mondo. Bene anche l'export del made in Italy che ha raggiunto i 665 milioni di euro, il 6,1% del mercato mondiale.

Un alimento diventato vero e proprio richiamo turistico a livello internazionale con Eurochocolate a Perugia, CiocclaTo' a Torino, Cioccoshow a Bologna o Ciocco in Garfagnana, solo 4 tra i numerosi appuntamenti dedicati al cibo degli Dei.

Sul fronte dei gusti, la scelta degli italiani per il fondente è sempre in cima agli acquisti con oltre il 40% delle preferenze, seguito a distanza da quello al latte; perdono posizioni, invece, il cioccolato bianco come anche la semplice barretta. Un mercato di sapori tradizionali dove però, trova sempre più spazio l'innovazione, dal prodotto aromatizzato al peperoncino, all'arancia, al rum, alla menta o, nelle versioni al sale dell'Himalaya, passando dal vegan e dal biologico e naturalmente a quello senza glutine.

Nuove preferenze che si orientano la produzione. Stessa cosa anche nel campo del gelato dove, passano le estati, ma il gusto più amato si conferma ovviamente il cioccolato da scegliere nelle diverse gradazioni di cacao, anche fino al 90%, oppure aromatizzato.

Una passione trasversale anche a livello geografico. Gli italiani più golosi, secondo una ricerca Deliveroo e Doxa, sono gli abitanti del Sud e delle Isole con il il 68,1%, seguiti quelli del Nord Ovest (62,4%). Se il 62% degli intervistati consuma cioccolato almeno 2 o 3 volte a settimana, 1 su 5 dichiara di mangiarlo tutti i giorni. A essere più golose sono le donne, (il 65% ne consuma regolarmente) e i millennials dove il 69% ne va matto.