È boom di negozi online su eBay Italia: dalla moda alle ferramenta di quartiere, sono 3mila i nuovi store

Se il negozio è chiuso, si sposta sul web e incontra lì la propria clientela. Sono 3mila i nuovi negozi (+40%) nati online per far fronte alla situazione di quarantena dovuta al coronavirus. È questo il segnale più significativo che emerge dai dati di marzo della piattaforma eBay , leader internazionale dell’eCommerce, relativi ai nuovi store online aperti in Italia in reazione al lockdown. Una moltitudine di piccole e media imprese che non si arrende e cerca nuovi canali di vendita per raggiungere i propri clienti di sempre. Per i consumatori, la possibilità concreta per la prima volta di effettuare acquisti presso i rivenditori di fiducia direttamente da casa, contribuendo con il proprio acquisto a supportare il tessuto economico locale.

Fra le città con il maggior numero di nuovi shop, al primo posto spiccano Milano e Roma, che precedono Napoli e Torino, a conferma di un trend che sta investendo tutto il paese, da nord a sud. Le tipologie di shop locali che aprono sono le più varie: dai negozi di abbigliamento ed elettronica (circa 1 negozio su 3 appartiene a questa categoria), fino ai pet shop, dai negozi di oggetti di arredamento fino alle ferramenta di quartiere. Segno che la spinta verso l’online è dettata tanto dalla situazione contingente che dall’emergere nei consumatori di nuove istanze di acquisto.

Sono moltissimi, infatti, gli italiani che stanno acquistando online per la prima volta e che, dunque, in modo naturale tendono a privilegiare, anche sul digitale, i negozi con i quali hanno già una relazione di fiducia offline. Per queste persone avere accesso digitale al negoziante di fiducia rappresenta un valore aggiunto fondamentale, che dà sicurezza al momento dell’acquisto e rinsalda il legame di comunità. A oggi, eBay garantisce l’accesso a oltre 35mila negozi online presenti in Italia.

Inoltre, si diffonde la consapevolezza che oggi, anche e soprattutto online, una scelta di acquisto più consapevole possa contribuire in modo importante a supportare un negozio in difficoltà o a far ripartire una bottega artigiana, dunque quel tessuto economico di piccole e media imprese su cui si basa in gran parte l’economia dei territori in Italia.

“Grazie alla peculiare formula del nostro marketplace che mette in contatto diretto gli acquirenti con i migliori venditori, eBay rappresenta oggi una scelta di acquisto in grado di agevolare l’acquisto consapevole e di supportare le Pmi e l’economia locale in modo diretto”, commenta Sara Cendaroni, Head of Trading & Sales di eBay Italia. “L’azienda in queste settimane ha ribadito il proprio impegno a sostegno di tutta la sua community di acquirenti e veditori italiani. Stiamo garantendo ai nuovi venditori la possibilità di aprire uno shop per 12 mesi in modo completamente gratuito e incentivando gli acquisti con la campagna #StiamoACasa, che prevede codici coupon da 5€ (PERVOI5EURO), utilizzabili su una selezione di prodotti creata a partire dai più richiesti in queste settimane”.