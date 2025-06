"Il weekend come piace a noi", torna la web serie firmata Birra Moretti

Nel terzo episodio, è Niccolò Califano a fare gli onori con una grigliata all’aperto. Con una brigata improvvista, tra discussioni su spezie, profumi di brace e chiacchiere, l’ex concorrente di MasterChef racconta come negli anni ha unito medicina, cucina e teatro in un’identità tutta sua, ironica e sorprendente. Mentre prepara costine, verdure grigliate e un chimichurri all’italiana, emerge un messaggio semplice e diretto: la libertà sta nel seguire le proprie inclinazioni, senza forzature. Nel quarto episodio, Andrea Pisani guida il gruppo nel verde di un parco per godersi gli ultimi momenti di relax del weekend. Prima tappa: un food truck con fritti all’italiana, per poi rilassarsi sull’erba tra risate e rebus. Mentre gli amici cercano di definirsi come si fa con le parole crociate, Andrea rivendica la sua personalità poliedrica e il desiderio di non essere solo un comico, ma anche un musicista e forse addirittura un lanciatore di frisbee! Il parco diventa così uno spazio di libertà, dove ognuno può esprimersi per ciò che è davvero.