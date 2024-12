TheFork rivela le tendenze della ristorazione: il 2025 punta su sostenibilità e benessere

Nel 2025 la ristorazione andrà incontro alle nuove aspettative dei consumatori, che in un ristorante cercano sempre più spazi che si adattino ai loro bisogni sociali, che siano da soli o in compagnia. Anche in Italia i ristoranti si evolvono per offrire ambienti che promuovono sia la convivialità sia il comfort in solitudine. Ad esempio, Delicato a Contigliano, che incoraggia le cene in solitaria per concentrarsi sui sapori; Fiuto a Roma, che accoglie anche gli animali domestici con un menù gourmet dedicato e Cuculia a Firenze, con una libreria specializzata in gastronomia per arricchire l’esperienza culinaria.