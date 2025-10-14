L'azienda The First protagonista al TFWA 2025

Il Made in Italy è da sempre sinonimo di eccellenza, creatività e savoir-faire. Rappresenta un patrimonio culturale e produttivo unico al mondo, capace di coniugare tradizione artigianale e innovazione contemporanea. Legandosi all’eccellenza artigianale, all’innovazione stilistica e alla cura per i dettagli, i brand italiani vengono percepiti come vero e proprio status symbol trasmettendo un’immagine solida e positiva, sinonimo di lusso, creatività e affidabilità.