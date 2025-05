Tecnocasa, il mercato immobiliare romano piace sempre più agli acquirenti internazionali

Negozi e vie dello shopping: domanda solida in affitto

Nel settore commerciale, dominano le locazioni, che rappresentano il 74,8% delle operazioni. Tuttavia, le compravendite di negozi sono in crescita (+5,3%). I rendimenti richiesti si attestano intorno al 5-6% nelle zone di alto passaggio come via Cola di Rienzo, e arrivano fino all’8,5% nelle vie secondarie ma comunque centrali. A via della Conciliazione, strada strategica per il turismo religioso, si registra una forte domanda di spazi per attività commerciali e ristorazione, con canoni annui intorno ai 1.200 euro/mq. Nelle traverse di via Cola di Rienzo, dove si concentrano anche studi medici e gallerie, i canoni variano tra i 420 e i 720 euro/mq.