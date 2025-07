Summer Fancy Food, alleanza dei mercati contadini per cibo come strumento di pace

Un impegno tanto più importante in considerazione della difficile situazione internazionale, tra guerre e vere e proprie e conflitti commerciali che stanno minando alle fondamenta la sicurezza alimentare mondiale. In tale ottica il Summer Fancy Food è stata anche l’occasione per rilanciare “Food for Gaza”, l’iniziativa promossa dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con la collaborazione dell’Onu, della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa e World Food Program, che vede in prima fila Coldiretti e Filiera Italia. L’obiettivo è far fronte alla mancanza di prodotti alimentari e rispondere ai bisogni più immediati della popolazione palestinese, offrendo al contempo anche una disponibilità logistica per la loro raccolta, tra le mille difficoltà che in questo momento rendono sempre più difficile la situazione dei residenti della Striscia.