Prevenire gli infortuni grazie all'intelligenza artificiale: la tecnologia che può rivoluzionare la Serie A 

Controllare lo stato di salute in ogni momento - Poter consultare in tempo reale i parametri fisici aggiornati dei giocatori è il sogno di ogni preparatore atletico. È diventato realtà grazie all'intelligenza artificiale realizzata Contrader, una società di consulenza rivolta all’innovazione e alla creazione di software finalizzati a prodotti digitali. La giovane azienda campana può contare sul lavoro di 130 ingegneri specializzati in tecnologie innovative che possono essere applicate ai più svariati campi.

Nell’ambito dell’ingegneria, Contrader si dedica alla continua ricerca di nuove tecnologie, in ambiti di recente e continuo sviluppo quali la robotica industriale e il biomedicale. All’interno di questi settori, la continua evoluzione e analisi, a partire dalla raccolta dati, sta producendo nuovi algoritmi di ottimizzazione e ricerca.

Intelligenza artificiale e allenamenti - Nel caso specifico del calcio, la società guidata da Sabatino Autorino, permetterà di monitorare i giocatori durante le sedute di allenamento grazie a speciali sensori inseriti nella divisa sportiva. I livelli di serotonina, per esempio, saranno misurati attraverso i guanti. Grazie all'intelligenza artificiale e a specifici algoritmi, sarà possibile prevedere e prevenire gli infortuni, ma anche far capire all'allenatore quali giocatori è meglio tenere a riposo e quali sono in forma e pronti per la partita.

Non è la prima volta che l'intelligenza artificiale trova questo campo di applicazione: il Liverpool utilizza già da tempo questo tipo di tecnologia, anche se solo con i giocatori di prima squadra. Il Pescara invece lo userà anche per i giovani, in modo da poter controllare i loro miglioramenti in vista di una carriera da campioni.