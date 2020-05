Nella Motor Valley emiliana sbarca il colosso cinese dell'auto Faw

Faw, il più grande produttore di auto cinese con quasi 4 milioni di veicoli venduti in Cina, e Silk EV, società specializzata nell'ingegneria e nel design di auto, hanno annunciato che investiranno in Italia, e in particolare in Emilia Romagna, oltre un miliardo di euro per la progettazione, ingegnerizzazione e produzione di vetture di alta gamma full electric e plug-in. Si tratta del primo investimento di Faw fuori dal Paese della Grande Muraglia.