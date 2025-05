Morellato Group, quando la filiera non è un processo, ma un universo

Morellato Group si è posta l’ambizioso compito di trasformare un consumo in un acquisto. Questo comporta un solo, ricorrente e incondizionato focus nelle decisioni aziendali: il cliente. Quel cliente contemporaneo che vive nel mondo reale e virtuale, che si ispira a modelli accessibili o irraggiungibili, che compra in luoghi fisici e in quelli digitali. Da questa constatazione nascono le 660 gioiellerie dirette in Europa, gli oltre 7mila punti vendita wholesale nel mondo e i 6 siti e-commerce proprietari. Per un’esperienza d’acquisto, non solo esclusiva ma integrale.