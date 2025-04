Macron continua la crescita: fatturato 2024 in aumento del 13,7%

L'analisi dei mercati principali evidenzia come Regno Unito e Italia rappresentino i territori più importanti per Macron, entrambi con oltre il 20% delle vendite complessive. Tuttavia, l'azienda sottolinea come i dati di sviluppo siano sostanzialmente omogenei in tutti i paesi in cui opera, confermando l'efficacia della strategia multi-disciplina e multi-country.