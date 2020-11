Efficienza energetica in casa, il primo passo per un mondo più sostenibile

Istockphoto

Negli ultimi anni l’attenzione per l’ambiente si è declinata anche in una maggiore cura per l’efficienza energetica in casa. Questa scelta è stata premiata di recente dal Superbonus 110%, un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Le imprese che lavorano nel settore delle costruzioni, guardando al futuro, sempre più spesso scommettono sull’efficienza energetica. È questo il caso del Gruppo Eurothex - Biasi, una realtà industriale di livello nazionale e internazionale specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi radianti e nel settore del riscaldamento.