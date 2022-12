De Santis (Filorga): "La bellezza passa oggi attraverso nuovi specchi digitali"

La nostra immagine rimbalza tutti i giorni tra un supporto antico e uno moderno, venendone amplificata o distorta, valorizzata o moltiplicata. Prendersene cura diventa un'abitudine vecchia che grazie all'innovazione cosmetica, evolve oggi in qualcosa di nuovo. Da questo connubio tra consolidate conoscenze e ultimi ritrovati della medicina estetica Filorga si posiziona sul mercato beauty come punto di riferimento per una cosmetica autorevole e all'avanguardia. Il Direttore Generale della filiale italiana, Roberto De Santis, racconta a TgcomLab com'è cambiato negli ultimi anni il rapporto delle donne con la bellezza, le peculiarità del brand e il suo modo di comunicarle.

La pandemia ha fatto crescere l'attenzione al benessere personale. Come si traduce poi nella realtà? Quali sono le richieste delle persone usano i vostri prodotti?

La pandemia ci ha portato a trascorrere molto tempo in casa, e gran parte di questo davanti agli schermi di pc e telefoni. Questi specchi digitali restituiscono la nostra immagine riflessa ad altissima definizione come sotto una potente lente d'ingrandimento. Per il beauty tutto questo si è tradotto in un rinnovato interesse per i trattamenti cosmetici. E per quanto riguarda Filorga le persone che ci scelgono lo fanno perché possono contare su formule ispirate alla medicina estetica che riescono a unire efficacia e sensorialità.



Qual è la specificità del brand?

Filorga formula e sviluppa cosmetici che agiscono sui segni del tempo grazie ad attivi di origine biotecnologica e naturale, e a complessi innovativi accuratamente selezionati, dosati e combinati tra loro grazie al savoir faire dei maestri formulatori e di un comitato scientifico di esperti.



Come è nato e cresciuto il brand?

Filorga nasce nel 1978 come primo laboratorio francese di medicina estetica. Oggi è una casa di alta cosmetica che si ispira per i prodotti alle tecniche più accreditate e innovative di medicina estetica, per valorizzare la bellezza di ogni viso.



Come state comunicando il brand?

Lo facciamo attraverso i nostri prodotti che sono diventati di culto grazie alla promessa di efficacia visibile sulla pelle e in breve tempo. Vogliamo che i valori del marchio d'ispirazione alla medicina estetica, scienza, innovazione, efficacia e sensorialità, siano protagonisti presso i nostri rivenditori autorizzati, sia fisici sia digitali, sui giornali, online, sui social network, in tv e in radio. Il segreto del successo di Filorga è da sempre il passaparola e puntiamo ad alimentarlo sempre di più. Comunichiamo anche attraverso le nostre muse, donne dalla storia di talento e impegno che raccontano per noi la loro personale storia di bellezza. L'ultima in ordine di tempo è Luisa Rainieri.



Quali sono le ultime novità?

Innanzitutto Global Repair Baume, un balsamo nutriente rivitalizzante che agisce sui 10 segni del tempo, la linea idratante Hydra-Hyal e il trattamento d'urto Ncef-Shot che agisce su rughe tono e luminosità della pelle. Il 2022 è stato l'anno della riformulazione di un prodotto icona, Time Filler 5XP, che agisce su tutti i tipi di rughe a cui abbiamo dedicato una newsletter sulle parole della bellezza, Words-Care. Per tutelare chi sceglie ogni giorno i nostri prodotti abbiamo istituito una rete di rivenditori autorizzati consultabile online sul sito del brand.