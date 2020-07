Danone, Mellin e Nutricia diventano B Corp

Danone Company annuncia di aver ricevuto la certificazione B Corp per le sue aziende in Italia: Danone, Mellin e Nutricia. Entra così in quell'universo di imprese che intendono concretamente ripensare il modo di fare business perseguendo uno scopo più alto, ovvero conciliare la creazione del valore economico con la realizzazione del bene collettivo.

In Italia il movimento B Corp raggruppa oltre 100 aziende, principalmente di medie e piccole dimensioni: con le sue aziende in Italia, Danone è il primo grande gruppo di nutrizione a voler imprimere un cambiamento al modo di far business facendolo diventare motore positivo del progresso sociale ed economico per un modello di economia rigenerativa e partecipativa.

"La società attuale è scossa da cambiamenti economici, sociali e ambientali che ci invitano a ripensare il modo di vivere e di fare impresa - afferma Fabrizio Gavelli, ceo di Danone Specialized Nutrition South Europe e ad di Mellin S.p.A e Nutricia Italia S.p.A. -. Il primo passo verso questo cambiamento spetta alle aziende, proprio perché il loro operato può avere un impatto importante sulla vita delle persone e sull'ambiente. Auspichiamo che in Italia altre realtà come la nostra possano abbracciare il movimento B Corp e dare una svolta significativa verso un modello economico-sociale rigenerativo più inclusivo, sostenibile e solidale".

Le aziende di Danone agiscono con questo spirito da oltre 100 anni, ispirate dalla volontà di conciliare le performance economiche con l'etica e la sostenibilità. Questo percorso ha portato a un cambiamento dello statuto: a inizio anno Danone, Mellin e Nutricia sono diventate Società Benefit e hanno adottato un nuovo modo di concepire la governance aziendale.

"Attraverso la certificazione B Corp vogliamo intraprendere una nuova strada; una terza via che guarda con attenzione alle tematiche sociali, ambientali e culturali salvaguardando la solidità degli obiettivi di redditività - afferma Alberto Salvia, ad di Danone S.p.A. -. Vogliamo abbracciare questo modello non solo perché pone al centro della propria attività gli interessi di tutti gli stakeholders, ma anche perché crea un valore aggiunto costante, sano e duraturo”.

"One Planet. One Health" - La certificazione rappresenta anche il naturale riconoscimento della visione "One Planet. One Health", con cui Danone si impegna a prendersi cura della salute, dell'ambiente e delle persone.

Con la consapevolezza che la salute del pianeta e delle persone siano fortemente interdipendenti, Danone studia e applica soluzioni che rigenerano l'ambiente promuovendo l'utilizzo responsabile delle risorse; è da anni in prima linea per la riduzione degli sprechi alimentari, il recupero ed il riciclo degli imballi; investe in energie rinnovabili, sostiene la mobilità verde dei dipendenti, dona alberi alle città italiane.

Coerentemente con la vision, Danone promuove la salute - dalla nascita fino all'età più fragile - attraverso prodotti nutrizionalmente equilibrati e all'avanguardia. Inoltre, per facilitare l'accesso a una corretta alimentazione come strumento di salute e per il maggior numero di persone possibili, le aziende di Danone dialogano costantemente con istituzioni, comunità scientifica, pazienti e famiglie e collaborano con organizzazioni impegnate nella lotta alla povertà attraverso iniziative mirate alla promozione di uno stile di vita attivo e sano.

"Per Danone, Mellin e Nutricia certificarsi società B Corp significa essere parte di una comunità di aziende leader con valori condivisi, attrarre talenti e coinvolgere le proprie persone, aumentare la credibilità e la fiducia, contribuire concretamente e con continuità a rendere il nostro un mondo migliore", fa sapere l'azienda.