Banca Progetto e Italfinance insieme per le imprese

Non concentrarsi solo sul bilancio storico di un’impresa ma analizzare soprattutto le prospettive di crescita che può raggiungere grazie a erogazioni strategiche. Tuttavia, si tratta di un piano d’azione che gran parte del sistema bancario tradizionale fatica a mettere in pratica, a eccezione di Banca Progetto, pioniera di questa visione innovativa.

Nel 2015 un fondo di investimento americano rileva la Popolare Lecchese per lanciare Banca Progetto, una start up finalizzata a proporre nuovi finanziamenti per sostenere le piccole e medie imprese (PMI). Un piano ambizioso, che vede dal 2019 Paolo Fiorentino, in qualità di Amministratore Delegato, e Giuseppe Pignatelli, quale Responsabile Divisione Imprese. Insieme sono riusciti a portare una banca ‘ferma’, che aveva chiuso il 2018 con circa 20 milioni di euro di finanziamenti corporate, a erogare nel 2022 circa 2,7 miliardi di euro con 52 milioni di utile. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla partnership strategica con Italfinance, punto di riferimento nel mondo della consulenza finanziaria e della mediazione creditizia, che propone a Banca Progetto sempre più aziende che vogliono sviluppare il loro business con finanziamenti strategici.

Il modus operandi di Banca Progetto

Banca Progetto incarna perfettamente le caratteristiche del sistema bancario anglosassone: analizza i bilanci storici ma guarda con molta più attenzione ai dati prospettici di ogni cliente. Banca Progetto eroga finanziamenti facendo affidamento su quella che è la prospettiva di crescita dell’azienda stessa. In un contesto economico come quello odierno, dove le situazioni cambiano repentinamente, guardare troppo ai bilanci storici ha poco senso. Analizzando, invece, la situazione con una visione più ampia, si possono cogliere significative opportunità di crescita per le aziende. Questo è quello che distingue Banca Progetto da tutti gli altri Istituti. Per l’AD Paolo Fiorentino la sua è “un’azienda che fa banca” dove dinamicità, coinvolgimento, assistenza continua e trasparenza sono i punti chiave del loro successo. E a condividere e promuovere il modus operandi di Banca Progetto è Italfinance. La loro collaborazione strategica ha permesso a molte aziende di espandere il proprio business che, senza quei finanziamenti, non sarebbero mai riuscite a realizzare.