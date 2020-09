Assorbe il petrolio e depura le acque: il successo della super spugna da Brescia alle Canarie

Flessibilità , innovazione e sostenibilità : sono gli ingredienti che sempre più spesso vengono scelti dalle imprese italiane per essere competitive nel mercato internazionale. Proprio con l’obiettivo di tutelare l’ambiente è nata nel 2014 Test1 , la startup bresciana guidata da Giorgio De Vitalis e Alessandro Taini che propone soluzioni per limitare l’impatto di sostanze tossiche e inquinanti . Nel 2015 è arrivato il brevetto per il suo prodotto di maggior successo: FoamFlex200 , una spugna in grado di assorbire gli sversamenti di idrocarburi fino a 30 volte il proprio peso.

Una spugna riutilizzabile 100% green - Si tratta di una spugna fatta di schiuma poliuretanica a celle aperte in grado di assorbire oli, nafta e gasolio fino a decine di volte il proprio peso senza impregnarsi d’acqua. La spugna non è monouso: può essere strizzata - per poi recuperare la sostanza inquinante - e immersa di nuovo in acqua per 200 volte. Per la sua composizione, non crea rifiuti ed è quindi 100% green.

L’idea di realizzare un prodotto di questo tipo non è nuova: già negli anni ‘70, Antonio Taini e Giuseppe Peroni, il chimico che ha firmato il brevetto, hanno sviluppato una spugna per assorbire le fuoriuscite di idrocarburi a Marghera. Il progetto però non ha avuto seguito fino al 2010, quando tutto il mondo è rimasto colpito dal disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon: lo sversamento di greggio nel mare del Golfo del Messico si è protratto per ben 106 giorni. In questa circostanza è emersa la mancanza di un metodo efficace per contrastare la dispersione in mare di idrocarburi: i 40 miliardi di dollari spesi da BP per le bonifiche, sono serviti a recuperare solo il 20% totale del petrolio sversato.

I limiti degli altri metodi - Gran parte del petrolio nel Golfo del Messico è stato trattato con disperdenti chimici, utili a nascondere la macchia e a disperdere l’inquinante in acqua, ma non a recuperarlo. Secondo alcuni studi addirittura, il mix disperdente-petrolio aumenta la tossicità dei singoli elementi fino a 54 volte. Per quanto riguarda gli altri metodi, in accordo con i dati Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), la combustione controllata è sconsigliabile per le conseguenze ambientali, i robottini skimmers perdono la loro efficacia se il mare è mosso, i panni assorbenti catturano un peso pari al loro volume e hanno grossi problemi di costi e smaltimento. La FoamFlex200 ha invece riscosso diversi successi sia in Italia che all’estero.

L’uragano alle Isole Canarie - Nel 2018, l’uragano Emma ha affondato la maggior parte delle imbarcazioni che si trovavano nel porto di Gran Tarajal, a Fuerteventura. Quando la tempesta si è calmata, nel mare c’erano 150 tonnellate di oli e carburanti di varia natura. Per far fronte alla situazione sono stati utilizzati panni assorbenti, skimmers e pompe: i risultati però sono stati poco soddisfacenti. In particolare gli skimmers erano ostacolati dai detriti solidi in acqua e dalla presenza di oli a elevate densità. La svolta è arrivata con la scelta di utilizzare FoamFlex200: con 70 kg di spugna e due strizzatori manuali, la pulizia è stata rapida ed efficace. In pochi giorni è stato recuperato oltre il 50% dello sversato, con una spesa decine di volte inferiore rispetto ai preventivi delle maggiori società di oil spill response.

Lo stagno di Serle e i Vigili del Fuoco di Brescia - Test1 è intervenuta per arginare anche il grave danno ambientale che ha colpito la pozza Meder, in provincia di Brescia. Nel 2018 un uomo, successivamente identificato e arrestato, ha versato nello stagno centinaia di litri di olio per autotrazione esausto. Il delicato ecosistema dell’area, composto prevalentemente da rospi e altri anfibi, rischiava di essere distrutto: fondamentale è stato l’utilizzo della spugna FoamFlex200 per assorbire la sostanza inquinante.

Hanno presto compreso la versatilità di FoamFlex200 anche i Vigili del Fuoco del nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico, chimico e radiologico) del comando provinciale di Brescia, che da anni utilizzano il prodotto. Nel bresciano infatti non è rara la dispersione di sostanze che generano schiume o chiazze oleose in acqua: in questi casi la spugna si presta particolarmente perché non assorbe acqua, galleggia e permette il recupero della sostanza.