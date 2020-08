Mauritius, si spezza in due la nave giapponese incagliata Afp 1 di 20 Afp 2 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 20 di 20 Afp 10 di 20 Afp 11 di 20 Afp 12 di 20 Afp 13 di 20 Afp 14 di 20 Afp 15 di 20 Afp 16 di 20 Afp 17 di 20 Afp 18 di 20 Afp 19 di 20 Afp 20 di 20 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si è spezzata in due tronconi la nave Mv Wakashio, incagliata dal 25 luglio su una barriera corallina al largo della Mauritius e che da allora ha perso oltre 1.000 tonnellate di petrolio in mare. Il cargo trasportava circa 4mila tonnellate di petrolio: le squadre di soccorso sono riuscite a pomparne quasi 3mila, ma ne resterebbero ancora 90 tonnellate infiltrate in varie parti della nave e che ora, si teme, possano finire in mare.