Signorvino sbarca anche a Parigi in Place Saint Michel

Signorvino esce dall'Italia e apre la sua seconda "cantina" in Europa. Dopo Praga (presso il centro commerciale Westfield Chodov) è arrivato Parigi, con tre piani più dehor e 160 coperti, a pochi passi dalla Cattedrale di Notre-Dame.



Con Signorvino, arrivano anche a Parigi le eccellenze dell’enogastronomia italiana. Anche all’estero, i punti vendita mantengono la loro apprezzata formula che unisce una cantina, che può contare su oltre 2mila referenze e su una proposta gastronomica, che parte dalle eccellenze territoriali, per dar vita a un menù che omaggia la qualità e i sapori tipici della tradizione italiana.

Anche nei locali di Praga e Parigi sono previsti eventi a tema, degustazioni, incontri con i produttori nell’ambito del progetto “Viaggio nel Gusto”.

Quella francese è l’ultima tappa di un “Viaggio nel Gusto” cominciato ad aprile 2023 in occasione del Vinitaly. “Con l’apertura di Parigi concludiamo simbolicamente un intenso “viaggio nel gusto”, cominciato qualche mese fa a Verona: siamo sempre alla ricerca di nuovi sapori e felici di portare con noi le eccellenze del nostro territorio. Anche per questo, abbiamo scelto di mantenere gli attuali fornitori anche per i punti vendita all’estero, perché pensiamo che l'originalità e l'autenticità della cucina e della produzione vitivinicola italiana rappresentano non solo un fattore vincente, ma anche un valore che portiamo dentro e che vogliamo raccontare in giro per il mondo" ha dichiarato Federico Veronesi, proprietario di Signorvino insieme alla sua famiglia.

“Viaggio nel gusto” è un percorso iniziato con la ricerca di produzioni virtuose della viticoltura italiana, con l’obiettivo di costruire un itinerario in grado di raccontare storie di coraggio e passione: un concept che consente d’esprimere la nostra voglia di esplorare l’incredibile patrimonio enogastronomico del nostro paese” ha aggiunto Federico Veronesi.