Scavolini, siglata partnership con MediaWorld 

Il MediaWorld Tech Village è infatti il rivoluzionario spazio, progettato da Novembre Studio, che attraverso la presenza di botteghe riservate ai brand, reinterpreta in chiave moderna la tipica piazza italiana. Il risultato è un’esperienza immersiva nella tecnologia, dove i visitatori possono vivere appieno l’interazione con i prodotti esposti, beneficiando della consulenza avanzata e dell’ampio ventaglio di servizi a valore aggiunto che caratterizzano l’offerta MediaWorld.

In questo contesto all’avanguardia e contemporaneo, che risponde alle nuove esigenze d’acquisto, Scavolini si inserisce con uno spazio espositivo di 70 mq messo in evidenza da una scenografica composizione della collezione Mira, cucina e living, uno dei progetti più recenti dell’azienda.

La sinergia tra le due aziende si distingue per il suo approccio innovativo e l’esperienza di acquisto unica offerta al cliente. Scavolini, oltre all’esposizione differenziale riservata, metterà a disposizione un proprio personale dedicato, pronto a fornire una consulenza a 360° per soddisfare le richieste del consumatore moderno.

I visitatori del punto vendita, anche grazie al supporto di un innovativo software di progettazione 3D, avranno così la possibilità di esplorare la vasta gamma di soluzioni d’arredo Scavolini, visionare la materioteca con finiture e materiali e richiedere progetti su misura, usufruendo di una consulenza personalizzata grazie allo staff professionale e altamente qualificato di Abitare srl, storico partner Scavolini che gestisce anche lo Scavolini Store Sempione in Corso Sempione 39 a Milano.

Attraverso la combinazione delle due proposte, Scavolini e MediaWorld offrono un'esperienza di acquisto innovativa, completa e integrata, consentendo a ciascun cliente di trovare la soluzione ideale per la propria casa, attraverso un approccio di ricerca e sperimentazione che apre all’opportunità di poter integrare nel progetto tutte le proposte di grande e piccolo elettrodomestico che MediaWorld mette a disposizione.

La possibilità di valutare tutte le soluzioni tecnologiche per cucina e living in maniera integrata e contestuale alla progettazione degli spazi rappresenta, infatti, un unicum che fissa un nuovo standard nella shopping experience e potenzia l’apporto consulenziale offerto dall’inedito sodalizio fra due dei brand più apprezzati d’Italia.

Le parole dell'ad di Scavolini

“Questa partnership evidenzia ancora una volta la nostra attitudine ad accogliere iniziative all’avanguardia, anche in ambito retail. La nostra presenza all’interno di MediaWorld Tech Village ci consente di offrire non solo prodotti di alta qualità, ma anche servizi e consulenze che arricchiscono l’esperienza d’acquisto, facilitando il processo decisionale degli acquirenti. L’attenzione al cliente è sempre stata per noi una priorità, crediamo fermamente che i consumatori soddisfatti siano il vero patrimonio di un'azienda e, per questo, ci impegniamo ogni giorno per migliorare il servizio offerto. Oltre all’importanza di fornire prodotti di qualità, riteniamo infatti fondamentale assicurare un’esperienza d’acquisto soddisfacente, basata su trasparenza e affidabilità”, commenta Fabiana Scavolini, amministratore delegato di Scavolini.