Shiseido e Marionnaud valorizzano i talenti femminili al Summer Tour di Radio 105 

Il progetto

Lady-J”, talent musicale dedicato alle giovani promesse del Dj-set, sarà un’opportunità concreta per le giovani donne di mettere in mostra le abilità in consolle, su un palco d’eccellenza e davanti a un pubblico d’eccezione come quello del Summer Tour di Radio 105. Le DJ selezionate da una giuria di professionisti avranno modo di mostrare le loro capacità anche nei Beach Club più esclusivi d’Italia, fino ad arrivare al grande palco di Ibiza.