Shave like a bomber, Stardust e Gillette lanciano insieme su TikTok la nuova hit

Da TikTok a Instagram l'innovativa reatà creativa ha collaborato con Gillette nella produzione artistica della spumeggiante, nuovissima campagna social. Si canta e si balla sulle note di "Shave like a bomber" rivisitando così la call to action per replicare la coreografia utilizzando la popolare hit Gillette.

Da Stardust a Bobo Vieri

- Già, perché oggi TikTok gioca sicuramente un ruolo fondamentale per veicolare nuova musica. E così, partendo da questa evidenza, Gillette ha scelto Stardust per lanciare sulla piattaforma social un nuovo episodio dell'iconica saga #ShaveLikeaBomber, che è anche il titolo della canzone di cui i ragazzi della Stardust House sono protagonisti insieme al noto calciatore.

Campagna social

- Stardust, l'innovativa realtà in grado di generare contenuti creativi perfettamente in linea con il tone of voice dei brand e il linguaggio delle piattaforme social, amplificandoli attraverso un ampio network di propri creator, ha infatti collaborato insieme a Gillette su TikTok curando sia la socia amplification sia la produzione artistica della campagna social "Shave like a bomber" su TikTok e Instagram.

Coreografia, canto e ballo

- I ragazzi della Stardust House, lo straordinario hub e academy di creator in cui gli influencer vivono e studiano insieme, hanno quindi coreografato e ballato insieme a Vieri sulle note di "Shave like a bomber" rivisitandolo con il loro stile unico e lanciando la "call to action" per replicare la coreografia utilizzando la hit Gillette. L'arrivo del campione nella Stardust House è stato accolto dai ragazzi con grandissimo entusiasmo e curiosità per il bomber più iconico del nostro calcio.

Bobo e i giovanissimi

- "L'iconicità di Christian Vieri per le generazioni X e Y fa il paio con l'iconicità dei ragazzi della Stardust House per i Millennials e la Generazione Z - dichiara Alan Tonetti, founder di Stardust -. Avere un campione come Bobo in mezzo ai più giovani è per noi motivo di orgoglio e Gillette rappresenta un vero e proprio ponte tra generazioni diverse di italiani, unite da quel 'Shave like a bomber' che fa da fattor comune in maniera naturale. Siamo orgogliosi di aver preso parte a una triangolazione forte e concreta come quella di questa campagna".

Innovazione e creatività

- "La collaborazione con una realtà così dinamica come quella di Stardust costituisce per noi una scelta vincente che ci permetterà di comunicare in modo ancor più diretto ed efficace anche con i bomber più giovani - afferma Marco Centanni, senior brand manager di Gillette Italia -. L'energia dei ragazzi di Stardust, unita alla spontaneità e autoironia di Bobo Vieri, veicolano al meglio i messaggi di innovazione e creatività della campagna #ShaveLikeaBomber. Per noi una cooperazione ad alto valore aggiunto".