Grande successo per la seconda edizione di "Giochiamo d'Anticipo", il progetto didattico promosso da Groupama Assicurazioni

A vincere sono state la classe 2°TP della scuola Goffredo Mameli di Deruta (PG), le classi prime della scuola Antonio De Ferraris di Galatone (LE) e la 1°B della scuola Cristoforo Colombo di Torino. Le scuole vincitrici si sono distinte rispettivamente per l’elaborato innovativo e articolato che ha trattato il tema del risparmio; per l’originalità e l’uso di un programma di coding e, infine, per la capacità di trasferire, in modo chiaro e coerente, un’attenta analisi delle principali tematiche assicurative. A loro, la compagnia assicurativa ha corrisposto un premio pari a un buono di 1.800€ per la prima scuola classificata, 1.300€ per la seconda e 800€ per la terza, valido per l’acquisto di materiale scolastico.