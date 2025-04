Satispay lancia il suo innovativo programma punti

Il programma - che verrà rilasciato gratuitamente agli utenti nelle prossime settimane - è stato progettato per incentivare gli acquisti nei negozi aderenti e sostenere le economie dei territori. Satispay premia ogni acquisto pagato con Satispay con dei punti che potranno essere trasformati in sconti, finanziati da Satispay e utilizzabili in tutti gli esercizi commerciali convenzionati. Si tratta del più vantaggioso programma di loyalty in Italia per rete e tipologia di accettazione, che coinvolge centinaia di migliaia di attività indipendenti oltre ai pagamenti di bollettini, ricariche telefoniche e gift card.