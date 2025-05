“La Sicilia” cambia volto: Salvatore Palella acquisisce lo storico quotidiano

Dall’eredità alla visione futura

Fondata nel 1945 da Domenico Sanfilippo, “La Sicilia” ha attraversato la storia contemporanea dell’Isola con un ruolo centrale nel panorama informativo. Per oltre mezzo secolo Mario Ciancio Sanfilippo ha guidato la testata, consolidandone l’autorevolezza e ricoprendo ruoli di rilievo anche a livello nazionale, tra cui la presidenza della FIEG e la vicepresidenza dell’ANSA. "Abbiamo deciso di affidare il nostro giornale a un imprenditore giovane e visionario come Salvatore Palella, - si legge in una nota della famiglia Ciancio -certi che la sua visione internazionale saprà accompagnare “La Sicilia” verso nuovi traguardi, nel rispetto della tradizione che la nostra famiglia ha costruito con passione e indipendenza nel corso di ottant’anni".