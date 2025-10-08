Riparte "A scuola di dolcezza": la campagna di Eridania per promuovere un’alimentazione equilibrata

Riparte il progetto che ha coinvolto 8.500 classi e oltre 180.000 studenti e famiglie in cinque anni e che ha l'obiettivo di valorizza la gioia del cibo e l'importanza del consumo responsabile
© Ufficio stampa
Eridania, icona della dolcificazione in Italia, rinnova anche per l’anno scolastico 2025/2026 il proprio impegno verso le nuove generazioni con la quinta edizione di “A scuola di dolcezza”, la campagna educativa dedicata ai bambini delle scuole primarie. L’iniziativa, nata nel 2021, ha raggiunto in cinque anni 8.500 classi e oltre 180.000 alunni e famiglie in tutta Italia, e ha l’obiettivo di portare nelle scuole un percorso educativo multidisciplinare sulla scienza dell’alimentazione, diffondendo una cultura della salute e della consapevolezza, valorizzando la gioia del cibo e l’importanza del consumo responsabile.
Quest’anno saranno duemila le classi coinvolte, per un totale di circa cinquantamila bambini e famiglie, che potranno prendere consapevolezza dell’importanza di un’alimentazione equilibrata, divertendosi con attività pratiche e creative. Il programma, ideato e realizzato con il contributo di Eridania e l’organizzazione di NeWays – società di comunicazione specializzata in progetti didattici – è supervisionato scientificamente dal dottor Marco Deganello Saccomani, medico pediatra e gastroenterologo pediatrico. A tutte le classi partecipanti verrà fornito un kit didattico cartaceo con vari materiali di supporto al percorso formativo e una serie di attività ludico-didattiche da svolgere in classe e a casa. Un viaggio fatto di esperimenti, giochi, laboratori creativi e attività sensoriali per imparare divertendosi: dai cristalli di zucchero alla pasta di zucchero, fino ai dolci giochi di parole.
"La responsabilità che, come Eridania, ci assumiamo nel campo dell’educazione alimentare e della nutrizione responsabile è parte di un impegno più ampio verso la sostenibilità sociale, produttiva e ambientale. Con “A scuola di dolcezza” rinnoviamo la nostra vocazione a prenderci cura del futuro partendo dai bambini, aiutandoli a scoprire che la dolcezza non è soltanto gusto, ma anche equilibrio, responsabilità e benessere condiviso. Siamo orgogliosi di contribuire a formare una nuova generazione capace di scelte più consapevoli, attente a sé stessa, agli altri e al Pianeta", commenta Alessio Bruschetta, amministratore delegato di Eridania Italia.
Eridania – da oltre un decennio impegnata in un percorso di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, produttivo, sociale e d’impresa, che rientra, a partire dal 2022, all’interno della campagna continuativa “Il futuro chiede dolcezza” – si è dimostrata, in questi anni, attenta al tema dell’educazione alimentare anche attraverso vere e proprie azioni di divulgazione scientifica, che possano dare basi strutturate alle scelte di consumo. Un esempio in questo senso è “Zucchero & co: l’impronta della dolcezza”, il laboratorio sul mondo della dolcificazione che Eridania ha lanciato nel 2023 al Festival della Scienza di Genova e riproposto negli ultimi tre anni in alcune delle più importanti manifestazioni di diffusione della cultura scientifica, come le Settimane della Scienza di Torino, BergamoScienza e il Food&Science Festival di Mantova.
L’attività, la cui realizzazione è stata curata dalla Cooperativa Ossigeno, verrà rilanciata anche nell’autunno 2025 durante l’ottava edizione del CICAP Fest, il festival della scienza e della curiosità in programma a Padova da venerdì 14 a domenica 16 novembre. Il laboratorio è strutturato come un interessante viaggio attraverso gli elementi nutritivi, con particolare attenzione allo zucchero in tutte le sue forme, per comprenderne le origini e peculiarità e sfatarne i falsi miti. In programma diverse attività interattive: tra schede didattiche, esperienze sensoriali, esperimenti di fisica e divertenti quiz, bambini, studenti e appassionati di ogni età potranno scoprire gli aneddoti e le curiosità che caratterizzano questo dolcissimo ingrediente, imparando quali siano le tecniche di produzione e come inserirlo in una dieta bilanciata. Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa, infatti, vi è quello di imparare a distinguere fake news e notizie attendibili, così da capire quale sia la via migliore per scegliere un’alimentazione quanto più equilibrata, senza rinunciare a un pizzico di dolcezza.