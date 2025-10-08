Riparte "A scuola di dolcezza": la campagna di Eridania per promuovere un’alimentazione equilibrata

L’attività, la cui realizzazione è stata curata dalla Cooperativa Ossigeno, verrà rilanciata anche nell’autunno 2025 durante l’ottava edizione del CICAP Fest, il festival della scienza e della curiosità in programma a Padova da venerdì 14 a domenica 16 novembre. Il laboratorio è strutturato come un interessante viaggio attraverso gli elementi nutritivi, con particolare attenzione allo zucchero in tutte le sue forme, per comprenderne le origini e peculiarità e sfatarne i falsi miti. In programma diverse attività interattive: tra schede didattiche, esperienze sensoriali, esperimenti di fisica e divertenti quiz, bambini, studenti e appassionati di ogni età potranno scoprire gli aneddoti e le curiosità che caratterizzano questo dolcissimo ingrediente, imparando quali siano le tecniche di produzione e come inserirlo in una dieta bilanciata. Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa, infatti, vi è quello di imparare a distinguere fake news e notizie attendibili, così da capire quale sia la via migliore per scegliere un’alimentazione quanto più equilibrata, senza rinunciare a un pizzico di dolcezza.