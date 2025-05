Reale Group si conferma la forza del modello mutualistico

Il dinamismo del gruppo si evidenzia in una sostenuta crescita dei premi totali, in aumento del 10%, con una raccolta complessiva di 6,3 miliardi di euro. In particolare, in Italia l'incremento è del 9,6%, mentre le compagnie estere del gruppo registrano un aumento dell’11,5%. A livello di settore, l’Auto cresce del 13,1%, il Non Auto del 5,6% e il Vita del 12,3%. La redditività della gestione assicurativa "Danni di gruppo" esprime un combined ratio operativo pari a 95,5%, in miglioramento di 3,7 punti percentuali rispetto allo stesso dato del 2023 (99,2%), grazie al minor impatto degli eventi atmosferici e delle catastrofi naturali. L’indice di solvibilità si attesta al 326,6%, uno dei più alti del settore assicurativo italiano ed europeo. Infine, l’esercizio 2024 si è chiuso con un utile consolidato di 220,3 milioni di euro, in crescita del 40,4% rispetto al 2023.