Rana riaccende la passione per il gusto con la nuova limited edition gourmet "Oro Rosso"

Dopo il grande successo delle precedenti limited edition, Rana ha voluto sorprendere ancora una volta tutti i pasta lovers, portando in tavola quattro ricette, avvolte in una sfoglia sottile di pasta fresca, che insieme rinnovano l'eccellenza e la prelibatezza della già amatissima linea "Oro Rosso", disponibile anche quest'anno per un periodo di tempo limitato (fino al prossimo febbraio 2023).

Le quattro ricette gourmet della limited edition "Oro Rosso" -

Si parte con l’Astice e i Gamberi, un ripieno prestigioso che torna dopo un primo anno di grande successo in una versione ancora più golosa e con un sapore ancora più accattivante grazie a una texture distintiva. Entra poi in scena un abbinamento che è sempre una scelta vincente in cucina, quello del sapore forte e deciso del Gorgonzola DOP unito alla dolcezza e delicatezza di un frutto amatissimo della cucina italiana, la Pera. E poi ancora Zucca e Castagne, un ripieno che, con i suoi colori e incantevoli gusti, è un vero e proprio assaggio di autunno; per poi terminare con un amatissimo secondo piatto – anch'esso un vincente ritorno della limited edition "Oro Rosso" 2021 – ovvero il Brasato, rivisitato da Rana in chiave veneta, grazie all'abbinamento con il pregiato Amarone della Valpolicella DOCG.

I disegni i disegni dell'illustratore Carlo Stanga -

Carlo Stanga

Per rendere ancora più speciale questa occasione gourmet, che punta a celebrare alcune delle note di sapore più raffinate e amate della tradizione italiana, la nuova linea di ravioli "Oro Rosso" ha scelto di indossare una veste esclusiva, in cui i vivaci colori del pack – rosso e oro – fanno da cornice all'estro creativo di, uno degli illustratori italiani più amati e premiati nel mondo. Sui pack Rana il tratto profondo dell'artista assume le chiare forme degli ingredienti gourmet che accompagnano la nuova Limited Edition.

"La nuova edizione limitata 'Oro Rosso' rappresenta perfettamente la nostra continua ricerca di innovazione ed eccellenza, per creare nuove ricette che stupiscano e coinvolgano i nostri consumatori, grazie a creatività e materie prime straordinarie. 'Oro Rosso' si arricchisce inoltre del tratto inconfondibile dell’illustratore Carlo Stanga - ha dichiarato

Gian Luca Rana

, amministratore Delegato di Pastificio Rana. La cucina e il design sono da sempre le forme d'arte che più rappresentano i valori del nostro Paese nel mondo: è per questo che abbiamo voluto celebrarle insieme, racchiudendole in un prodotto che fa della bontà e della unicità la sua principale fonte di ispirazione".

"Disegnando per la linea Oro Rosso di Giovanni Rana ho accompagnato il mio pennino inchiostrandolo come fosse quel tozzo di pane che intingevo nel sugo proustiano di mia nonna, facendo danzare il mio tratto tra un piatto e l'altro e riscoprendo quei valori propri sia dell'arte che della buona cucina: genuinità, freschezza, qualità, creatività, tecnica, condivisione. Inutile dire che, terminato ogni disegno, ero sempre piacevolmente affamato…", ha affermato l’illustratore

Carlo Stanga