Nasce Pulvera, la startup che trasforma gli scarti tessili in oggetti di design sostenibile

Pulvera propone un nuovo approccio all’abitare sostenibile, dove anche gli scarti diventano protagonisti. La giovane realtà, che prende il nome da “polvere” nel dialetto brianzolo, ma anche come pulv-era, “era della polvere”, nata a Renate in Brianza come spin-off di Casati Flock & Fibers, rivoluziona il riciclo tessile, rendendo gli scarti materie prime per nuovi prodotti di design. Fondata dalle sorelle Eleonora e Beatrice Casati, la startup brianzola mette al servizio delle aziende un processo che trasforma i residui tessili in nuovi materiali ad alto valore estetico e funzionale, che trovano applicazione in settori come moda, automotive, packaging di lusso, cosmetica e design industriale.