Pubblica amministrazione, Zangrillo: "Ha bisogno di energie nuove, competenze aggiornate e persone motivate"

Il ministro ha sottolineato come competenze e merito siano i pilastri su cui costruire una Pubblica amministrazione moderna, ricordando le numerose iniziative messe in atto dal Dipartimento della Funzione pubblica per preparare le persone non solo a ciò che devono fare, ma anche a ciò che devono essere. "Questo approccio, più umano e attitudinale, mira a rendere le nostre amministrazioni consapevoli del loro ruolo sociale, valorizzando la crescita completa delle persone", ha concluso.