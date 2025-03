Pubblica amministrazione, le nuove regole

La pubblica amministrazione punta a premiare il merito e guarda a nuove figure per essere moderna e competitiva. Approvato dal consiglio dei Ministri il disegno di legge sul merito voluto dal ministro Zangrillo, che prevede per i concorsi interni per ricoprire il ruolo di dirigente una valutazione comparativa fra i candidati in base alle valutazioni espresse sul loro lavoro negli ultimi cinque anni. Poi ci sarà una prova scritta e una prova orale. A quel punto sarà conferito un incarco dirigenziale a termine e solo dopo quattro anni chi risulterà all'altezza sarà inserito effettivamente nel ruolo. Un iter lungo e complesso ma che sostanzialmente prevede un controllo costante sul lavoro di quanti aspirano a diventare dirigenti pubblici. Per il ministro della Pubblica amministrazione si tratta di un passaggio fondamentale per motivare le persone, accrescere l'organizzazione e offrire servizi sempre più efficienti a cittadini e imprese.