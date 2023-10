Salvatore Ambrosino: "Per ridurre gli incidenti stradali formiamo conducenti consapevoli"

Grazie al metodo innovativo Neith e all'applicazione Quiz Patente Ufficiale, l'azienda fornisce allo studente la possibilità di studiare, esercitarsi con i quiz ministeriali di tutte le patenti, guardare video di approfondimento, tenere sotto controllo progressi e statistiche e farsi seguire anche a distanza dai propri insegnanti. Un metodo interattivo, dinamico e divertente per il conseguimento della patente. Il CEO Salvatore Ambrosino racconta a Tgcom24 come ha saputo trasformare una mancanza in un’opportunità.

Come nasce l’idea di realizzare Guida e Vai?

Quando avevo un anno e mezzo ho perso mio padre a causa di un incidente stradale. La mia vita è permeata, quindi, da questa mancanza, che ho saputo trasformare in impulso vitale e forte spinta a rimboccarmi le maniche per fare del bene e formare conducenti consapevoli. La nostra visione, infatti, è essere il punto di riferimento per i ragazzi che vogliono formarsi e, nel settore della patente, diventare il riferimento per tutti coloro che vogliono prendere la patente in modo sicuro e innovativo.



Come traducete questa visione in un'offerta didattica e commerciale e riuscite a emergere nel mercato?

C'entra la leadership. Sono convinto che il nostro sia un gruppo eterogeneo, all'interno del quale esistono realtà variegate che apportano il proprio contributo e si affidano alla mia leadership. In questo modo, riusciamo a prendere decisioni veloci che si adattano rapidamente al mercato. In azienda seguiamo la filosofia dello "sbaglia e correggi velocemente": così facendo, riusciamo ad adeguare tutte le nostre strategie grazie allo studio attento e meticoloso del mercato e delle sue esigenze.



Guida e Vai si distingue, in Italia, per essere pioniera in vari settori, principalmente per l'innovazione tecnologica.

Esatto, siamo un'azienda che opera nel settore della tecnologia già dal 2015 e ci piace studiare le necessità del nostro pubblico, adeguandole ai trend del momento e, allo stesso tempo, creando dei bisogni, anticipandoli. Crediamo fermamente che la tecnologia migliori la vita della gente e abbatta delle barriere, tanto è vero che investiamo continuamente in ricerca e sviluppo, andando a rivoluzionare settori, come quello della patente, che a volte possono sembrare poco al passo coi tempi. Questo, ovviamente, avvalendoci delle scuole guida del nostro network.



Ed è proprio verso questa direzione che si colloca il nuovo metodo per prepararsi alla patente di guida che avete lanciato

Neith by Guida e Vai è un metodo che si avvale delle nostre scuole guida e che consente ai ragazzi che decidono di affidarsi a noi di prepararsi e studiare per la patente auto grazie al supporto della tecnologia.



Per voi la sicurezza è talmente importante che date la possibilità di fare dei corsi di guida sicura in maniera gratuita.

Sì, è così. Per la prima volta nel mondo, tutti gli allievi che decidono di affidarsi a noi e al nostro network di scuole guida aderenti al progetto Guida e Vai con Sicurezza, ossia le Safety School, hanno un corso di guida sicura incluso nel percorso formativo della patente. Significa che tutti coloro che hanno il foglio rosa, ma anche i neopatentati, possono sperimentare in un piazzale sicuro, in una situazione controllata e monitorata, affiancati da istruttori qualificati, delle situazioni straordinarie che potrebbero presentarsi alla guida. È emozionante vederli e ascoltarli quando ci dicono che grazie al corso acquisiscono maggiore consapevolezza circa i pericoli alla guida. È la prima volta che si fa qualcosa di concreto, in Italia e nel mondo, nel settore della sicurezza stradale.



Registriamo un allarmante aumento degli incidenti stradali e un crescente numero di vittime: nel 2022 3.159 morti in incidenti stradali in Italia, un +9,9% rispetto all’anno precedente, secondo l'Istat. Con tali numeri sicurezza stradale e riforma del Codice della strada sono tornati d'attualità...

È proprio così. Purtroppo le vittime della strada sono ancora in crescita e derivano principalmente da incidenti auto, tanto è vero che anche il Governo ha deciso di rivedere e riformare il Codice della Strada. Si tratta di un grande senso di responsabilità mostrato dai nostri politici e sono felice che si stia andando verso questa direzione. Da parte nostra, noi siamo impegnati nell'instillare consapevolezza e coscienza nei conducenti del futuro.



A quali progetti lavorate?

Abbiamo intenzione di permeare a 360° la vita dei giovani. Partiamo dalla patente, ma la nostra visione ci porta ad avere progetti molto ambiziosi che riguardano settori variegati: istruzione, finanza, noleggio auto.



Quali sono le sue passioni fuori dal lavoro?

Sono uno studioso dei comportamenti umani. Adoro capire ciò che le persone sentono, pensano, percepiscono e come comunicano, infatti studio continuamente per specializzarmi in questa direzione. Sono un grande lettore e mi appassionano il marketing e la crescita personale: penso che sia la diretta espressione per comunicare verso un pubblico variegato che mi piace comprendere.