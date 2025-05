Niccolò Bellazzini: "Innovazione e identità di brand ci guidano nel cambiamento"

Nel motorsport siete pionieri nell’uso di materiali come il carbonio e nelle soluzioni ultraleggere. Come state trasferendo questo know-how nelle vostre linee OEM, sedute e calzature tecniche?

Nei “new business” abbiamo convogliato tutte le competenze e il know-how consolidati nel settore racing. Per quanto riguarda l’OEM, cioè la produzione di componentistica in carbonio per le auto di lusso, abbiamo trasferito la nostra expertise nella produzione di sedili racing in carbonio e vetroresina alla realizzazione di componenti di carrozzeria per supercar stradali come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Aston Martin, ecc.

Lo stesso vale per le scarpe antinfortunistiche: produciamo scarpe racing da oltre 40 anni, con una forte attività di ricerca e sviluppo (e numerosi brevetti) su materiali, forme, suole, design e creatività. Tutto ciò che facciamo “in piccolo” sulle calzature racing, oggi lo realizziamo “in grande” per le scarpe da lavoro. Cambia la dimensione della gamma e del mercato, ma i fondamenti sono gli stessi.