La "mappa dei soldi" di Matteo Messina Denaro: così ha nascosto il suo impero economico

Non una cassaforte sotterranea, ma un'intricata rete finanziaria diffusa tra Paesi di tutto il mondo. È questa la "mappa del tesoro" attribuita a Matteo Messina Denaro. Un sistema, raccontato da La Repubblica, che non si regge su contanti seppelliti sotto terra, ma su società e investimenti entrati nel circolo dell'economia legale. Le indagini lo collocano tra Verona e Londra, passando per Dublino, Cipro e Malta. Un intreccio di transazioni costruito nel tempo con l'uso di prestanome puliti.