Kurt Winkler: "L'ospitalità d'eccellenza deve trovare un equilibrio tra l'alta qualità dei servizi e la tutela del territorio"

Qual è la chiave del vostro successo?

Il nostro team. I collaboratori sono l'anima dei Winklerhotels. Grazie alla loro passione, dedizione e impegno costante, riusciamo a offrire un’esperienza autentica e di alta qualità ai nostri ospiti. È il loro impegno che crea quell’atmosfera unica che ci distingue.



Il vostro gruppo prevede diversi hotel e servizi in base a ogni esigenza. Cosa li distingue?

Sì, ogni hotel dei Winklerhotels offre un'esperienza di vacanza unica e diversa, pensata per soddisfare esigenze specifiche. Al Purmontes, per esempio, gli ospiti possono immergersi in un rifugio di lusso e intimità, che propone un'esperienza gourmet di altissimo livello. È il luogo perfetto per chi cerca una connessione profonda con la natura e vuole respirare aria di libertà in un ambiente esclusivo e sereno. L'Hotel Winkler, situato vicino al Plan de Corones, è ideale per chi cerca una vacanza attiva, grazie alla sua posizione panoramica e alla vicinanza a percorsi escursionistici, il Golf Club Val Pusteria e il comprensorio sciistico. Qui si può godere di una perfetta combinazione tra relax e avventura, con un'ampia offerta di esperienze premium, un centro benessere esclusivo e una varietà di attività che stimolano i sensi. Al Lanerhof, invece, offriamo un’esperienza olistica che rigenera corpo e mente. I nostri ospiti possono dedicarsi a percorsi personalizzati di benessere e programmi innovativi come il metodo Bowtech. Il concetto di benessere qui è pensato per chi desidera ritrovare equilibrio interiore e rinnovare le proprie energie. Infine, il Sonnenhof, situato in una località tranquilla a Falzes, offre un’atmosfera di pace e protezione, perfetta per chi cerca una vacanza all’insegna della quiete. Circondato da ampi giardini e panorami mozzafiato, è il luogo dove semplicità e lusso si incontrano, creando una piccola oasi di relax.



L'ultima struttura che avete aggiunto al vostro network unisce natura e lusso. In cosa è unica^

Il Private Luxury Chalet Purmontes è un rifugio unico dove la libertà e il lusso si incontrano. Immerso nella natura della Val Pusteria, offre un'esperienza intima ed esclusiva, combinando un design moderno con materiali locali e sostenibili. Qui, ogni dettaglio è pensato per creare un’oasi di relax per ogni ospite: dalle suite con piscine private, alla Loft spa, fino alla nostra living lounge dove gli ospiti possono godere di cucina di altissimo livello. È un luogo dove la natura diventa parte integrante dell’esperienza di lusso.



Com’è cambiato il turismo di lusso in Alto Adige in questi anni e quali sono, secondo lei, le principali sfide e opportunità?

Il turismo di lusso è diventato sempre più esigente, con ospiti che cercano esperienze autentiche e personalizzate. La sfida più grande per l’Alto Adige in materia turismo è l’overtourism: è necessario trovare un equilibrio tra l’offerta di esperienze di alta qualità e la preservazione della pace e della bellezza naturale del nostro territorio. Questa sfida rappresenta anche un'opportunità: il nostro obiettivo è offrire soggiorni che permettano agli ospiti di rilassarsi e riconnettersi con la natura, lontano dalla frenesia quotidiana.



Come sta adattando la sua offerta per attrarre una clientela sempre più attenta alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio?

Siamo estremamente attenti al territorio e alla sostenibilità. Utilizziamo prodotti locali e a chilometro zero nei nostri ristoranti, collaborando con fornitori del territorio per offrire agli ospiti un'esperienza autentica e rispettosa dell'ambiente. Abbiamo inoltre intrapreso un impegno per ridurre l'utilizzo della plastica e delle monoporzioni, preferendo soluzioni eco-sostenibili. Anche le nostre strutture sono progettate con un'attenzione particolare all'uso di materiali naturali e sostenibili, che si integrano armoniosamente con il paesaggio circostante. Vogliamo che gli ospiti vivano un'esperienza autentica, in sintonia con l'ambiente e le tradizioni locali.



Progetti futuri che può anticiparci?

Siamo entusiasti di condividere i nostri progetti per il Sonnenhof a Falzes, che è attualmente in fase di ristrutturazione. La riapertura è prevista per luglio 2025, con un nuovo concetto pensato per una clientela "adult friendly". Vogliamo offrire un rifugio perfetto per chi cerca una pausa dalla frenesia quotidiana, dove il relax, il benessere e la tranquillità saranno i protagonisti. Stiamo inoltre lavorando a un nuovo nome che rifletterà questa trasformazione e la filosofia del rinnovato Sonnenhof. Le nuove esperienze includeranno una sala yoga e fitness moderna, una SPA luminosa, un laghetto naturale e una vasca idromassaggio panoramica. Il nostro obiettivo è quello di creare un ambiente dove il lusso incontra la natura, offrendo ai nostri ospiti momenti di puro benessere e serenità. Siamo sicuri che questo nuovo concept piacerà a chi cerca una vacanza rigenerante in un contesto esclusivo e intimo.



Quali sono le sue passioni?

Amo la natura e il nostro territorio. Mi piace trascorrere del tempo con la mia famiglia, soprattutto facendo attività all'aria aperta. Mi appassiona fare escursioni a piedi o in bicicletta nei dintorni, e l'inverno è la stagione perfetta per dedicarmi allo sci. Questi momenti di contatto con la natura mi aiutano a ricaricare le batterie e a trovare nuove idee e ispirazioni.