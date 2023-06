Giovanni Licchello: "In un mondo del lusso che si restringe vince la qualità dei servizi, senza trascurare le emozioni"

Chi è Giovanni Licchello?

Nasco a Ferrara 36 anni fa ma ho trascorso la mia infanzia a Brindisi, una città alla quale sono particolarmente legato, come tutta la Puglia. All’età di 16 anni ho deciso di lasciare tutte le comodità e inseguire un sogno, quello di diventare portiere professionista e quindi ho iniziato a girare l’Italia. Messa da parte questa fantastica “palestra” di vita, mi sono trasferito a Milano nel 2015. La svolta è arrivata quando ho iniziato un percorso di collaborazione come PR presso l’Armani Privè di Milano, il tempio delle pubbliche relazioni, dove ho iniziato a frequentare alcune delle famiglie più importanti italiane e dove ho compreso che risolvere alcune delle loro dinamiche private e organizzative (oggi banalmente chiamati "servizi di lusso") mi collocava sempre più come un reale problem solver, una figura attenta e scrupolosa ma allo stesso tempo dotata di equilibrio e lucidità. Ecco, penso che l’equilibrio sia la dote più importante per chi voglia fare il mio lavoro. Tutto quello che gira attorno alla parola fiducia è diventato poi per me un mantra.



Come nasce l'idea di realizzare la GL&Partners?

Nel mio percorso professionale ho avuto l’onore di conoscere tantissima gente. Un network prezioso fatto di professionisti, imprenditori, aziende di nicchia e tante realtà. L’idea GL&Partners nasce esattamente con lo spirito di voler riunire in modo dinamico e sotto uno stesso “tetto” le più importanti conoscenze e professionalità per ogni settore di riferimento, mettendole poi al servizio di altri clienti.



Possiamo dire che la GL&Partners rende possibile l'impossibile. Come ci riuscite?

Nella vita credo che tutto sia realizzabile - ovviamente lecitamente. Molte volte per trovare la soluzione servono le persone giuste al momento giusto. Il network di consulenti di cui disponiamo coglie esattamente questa esigenza, risolvendola ove possibile.



La sua azienda permette di assistere a eventi non solo nazionali ma anche internazionali...

Con il supporto di sponsor, partners e varie realtà certificate, creiamo dei pacchetti su misura per alcune delle manifestazioni più importanti nel mondo. Dal primo momento che l’autista arriva sotto casa fino a quando l’esperienza termina, ci siamo noi a prenderci cura di ogni dettaglio.



Progetti futuri che può anticiparci?

Non voglio creare una realtà basata sui numeri e sulla quantità ma solo sulla qualità. Credo che il segmento lusso andrà sempre di più restringendosi e sarà occupato da pochi clienti. La mia visione oggi è diminuire i possibili clienti, lavorare con pochissime realtà ma offrendo una qualità non comune sul mercato. Noi tutti non siamo replicabili come persone nello svolgere minuziosamente il nostro lavoro di competenza; impossibile replicare quindi per tanti clienti.



C'è un'esperienza alla quale hai partecipato e che l'ha segnata? Ha un sogno nel cassetto ancora non realizzato?

Mi piacerebbe poter raccontare in un format quello che ho vissuto, le richieste che ho svolto (ovviamente in modo anonimo) o raccontare come si gestiscono alcune pressioni e aspettative di clienti prestigiosi. Questo lavoro ti fa sempre sognare a occhi aperti e credo che sognare, emozionarsi e regalare emozioni sia l’unica cosa che oggi ci mantiene tutti vivi.