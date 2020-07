Gian Marco Guidaldi: "Pensa al tuo costume e noi lo realizziamo"

La soddisfazione del cliente e il rilancio del Made in Italy sono i pilastri di Wadigi, azienda specialista in costumi tecnici per nuoto e pallanuoto. Questo è il motivo per cui tutti i modelli sono interamente disegnati e prodotti nel territorio italiano. Non è tutto. In Wadigi la qualità va a braccetto con fantasie e colori, due aspetti rispecchiati in pieno nei prodotti. "Il costume è un accessorio fondamentale per ogni squadra professionistica o amatoriale, maschile o femminile; deve rispecchiare lo spirito e il gusto di chi lo indossa": questa la filosofia dell'azienda, che, su richiesta, crea costumi personalizzati. TgcomLab ha intervistato Gian Marco Guidaldi, 33 anni, ceo e co-founder di Wadigi.