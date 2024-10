Massimo De Zordo: "Anche un piccolo dispositivo per la casa può migliorare la vita delle persone"

SharkNinja è un'azienda globale di tecnologia e design che crea soluzioni lifestyle per la casa attraverso prodotti innovativi in grado di soddisfare i consumatori di tutto il mondo. Opera attraverso due marchi dal valore di un miliardo di dollari, Shark e Ninja, ognuno dei quali è leader nel proprio ambito, rivoluzionando numerose categorie di piccoli elettrodomestici inclusi prodotti per pulizia, cucina, preparazione di cibi, ambiente domestico e bellezza. I prodotti sono venduti presso i principali rivenditori, online e offline, e tramite distributori in tutto il mondo. SharkNinja è una filiale di JS Global Lifestyle Company Limited, leader nell'innovazione dei piccoli elettrodomestici. Massimo De Zordo, Marketing Director EMEA Distribution di Shark Ninja, racconta a Tgcom24 l'essenza della sua azienda e i progetti futuri.