Alberto di Luzio: "Innovazione, sostenibilità e design senza tempo possono convivere"

Umanizzare la tecnologia, fornendo una risposta semplice e intuitiva a qualsiasi esigenza dei consumatori. Questo da sempre l'obiettivo di Midea, al 278º posto nella Fortune Global 500, un’azienda leader che - con oltre 40 impianti di produzione - opera in più di 200 nazioni, con 166mila dipendenti. Il gruppo ha raggiunto la leadership globale in diverse categorie di prodotto, tra cui sistemi di climatizzazione, grandi e piccoli elettrodomestici.Grazie a un ampio portafoglio prodotti, fornisce ai propri consumatori vere e proprie soluzioni di sistema, con contenuti innovativi, sostenibili e integrati. Il general manager per l'Italia Alberto di Luzio racconta a Tgcom24 i pilastri e i progetti dell'azienda.