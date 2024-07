Carlo Stradi: "Con Poste Italiane porteremo il territorio italiano in un nuovo scenario digitale"

Siete stati di recente premiati come una delle mille migliori aziende italiane per essersi distinta e aver meglio performato negli ultimi sei anni, nonostante gli avvenimenti mondiali. Qual è la chiave di tale successo?

Direi l’innovazione costante, la capacità di ascoltare e anticipare le esigenze del mercato e l’impegno per l’eccellenza operativa. La nostra visione proattiva e le partnership strategiche maturate nel tempo e sul campo in oltre 30 anni ci hanno permesso di distinguerci e di mantenere elevate performance nonostante le sfide globali. La diversificazione in mercati differenti e sinergici come quelli Retail, Aviation, Lottery & Betting, Logistica e Government, rappresentano la capacità del gruppo di specializzarsi a fondo in mercati differenti ma allo stesso tempo la capacità trasversale di mettere a fattor comune tecnologie, applicazioni e quell’innovazione in grado di semplificare e migliorare la vita di tutti i giorni sia in ottica B2B che di esperienze per tutti gli utilizzatori finali.



Quali sono i vostri punti di forza in un mercato così competitivo?

Certamente l’ampia gamma di soluzioni tecnologiche integrate in ambito hardware, software e service; l’approccio innovativo che offriamo nel settore retail, forte di una rete di dealer e partner storici con cui lavoriamo quotidianamente, la leadership in campi differenti come quello Aviation e le soluzioni di pagamento di cui è nata una società proprio a novembre 2023, comprese modalità cashless, e la nostra capacità di fornire un’esperienza unica per i clienti attraverso soluzioni personalizzate e all’avanguardia sollevando i nostri clienti da tante problematiche; infatti il gruppo è sempre più un interlocutore unico capace di seguire i clienti sia per le soluzioni hardware ma anche software e service.



Oltre all’hardware e al software avanzato, Custom Group offre una vasta gamma di soluzioni tecnologiche integrate di alta qualità e innovazione. Quali sono i principali benefici che il Gruppo apporta ai suoi clienti nel settore retail?

Oltre all’hardware e al software avanzato, offriamo soluzioni integrate che migliorano l’efficienza operativa, forniamo anche soluzioni di pagamento e garantiamo un service center completo. In ambito Retail siamo l’unico gruppo capace di offrire tutta la tecnologia presente in un punto vendita, inoltre le nostre soluzioni sono in grado di supportare ogni tipologia di azienda, dai piccoli bar fino alle più grandi catene della distribuzione organizzata. Essere un unico interlocutore per soluzioni personalizzate e "a catalogo" rende Custom Group il partner ideale per chi cerca una soluzione globale nel mondo del retail e dei pagamenti.



Quali vantaggi sono stati ottenuti grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale nei vostri servizi e in che modo ha migliorato l’esperienza di acquisto per i clienti?

A fine 2023 siamo stati in grado assieme a System Retail, nostra società specializzata nella GDO, di integrare soluzioni di AI nel primo store Conad "Prendi&Vai". La capacità di integrare soluzioni di intelligenza artificiale ha migliorato l’esperienza di acquisto per i clienti rendendo il processo e la shopping experience efficiente, veloce e innovativa. Spesso in passato abbiamo anticipato tecnologie che poi hanno catturato l’interesse dopo diversi anni come per esempio la gestione in remoto del parco macchine installato (ora consuetudine ma soluzione già a disposizione dal lontano 2006). Inoltre grazie a una lunga serie di survey realizzate in passato su tutti i nostri clienti siamo riusciti a individuare e soddisfare bisogni latenti che oggi sono diventati veri e propri asset che ci permettono di continuare a innovare.



Di recente vi siete aggiudicati un bando di Poste Italiane. Di cosa si tratta?

Custom si è aggiudicata il bando di gara di Poste Italiane per la realizzazione e fornitura di chioschi multi-servizi per il progetto Polis. Il Gruppo ha realizzato e messo a disposizione una soluzione tecnologica innovativa per migliorare i servizi al cittadino in tutto il territorio nazionale. Un progetto che vede protagonista la tecnologia del Gruppo Custom che è riuscita a realizzare chioschi (kiosk) self-service dove i cittadini possono richiedere negli uffici postali servizi evoluti della Pubblica amministrazione (per esempio certificati anagrafici). In questo modo offriamo una soluzione innovativa che supporta tutti i cittadini facendo da una parte risparmiare tempo e dall’altra garantendo un’accelerazione verso quelle soluzioni digitali che semplificheranno il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione con un approccio trasversale a tutto il territorio italiano. Il Progetto Polis con Poste Italiane mira a migliorare l’efficienza e l’esperienza del cliente attraverso soluzioni innovative che si sono concretizzate con la realizzazione di 4mila totem multi-servizi che andranno a supportare oltre 7mila Comuni italiani. Affiancare Poste Italiane e realizzare un progetto unico capace di catapultare l’intero territorio in un nuovo scenario più digitale, più semplice ed efficiente è il riconoscimento del nostro impegno per realizzare tecnologie all’avanguardia. Il progetto ha messo in evidenza ancora una volta quanto sia importante il ruolo della tecnologia, e soprattutto la capacità di ascolto proattivo di una delle più importanti aziende nazionali che ha saputo intraprendere la strada della Digital Transformation per supportare al meglio il processo evolutivo e culturale di tutti noi italiani.



Parlando di sostenibilità, quale approccio adottate?

Il nostro è un approccio olistico al tema, integrando pratiche sostenibili in tutti gli aspetti del nostro business; da oltre due anni abbiamo avviato un profondo processo di analisi su tutti i dipartimenti aziendali e di R&D oltre che sulle soluzioni proposte, dalla progettazione dei prodotti alla gestione delle risorse, con l’obiettivo di individuare dei GRI e avviare processi migliorativi. Ci impegniamo a ridurre l'impatto ambientale delle nostre operazioni e a promuovere una cultura aziendale responsabile. In un mondo in continuo cambiamento, l'evoluzione tecnologica necessita di una costante ottimizzazione dei processi e di una gestione produttiva delle materie prime, per perseguire in modo efficiente il conseguimento degli obiettivi. In quest'ottica, la direzione generale ha voluto implementare il proprio Sistema di gestione integrato per guidare l’azienda, assicurare la qualità delle prestazioni e dei servizi offerti, garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni e nel contempo tutelare la salute, le condizioni di lavoro e il benessere dei suoi collaboratori, riservando particolare attenzione all’ambiente in cui si trovano a operare. Per questo motivo sono state ottenute diverse certificazione come ISO 9001 sistema qualità, ISO 45001 salute e sicurezza, 14001 gestione ambientale, SA 8000 responsabilità sociale, ISO 27001 sicurezza delle informazioni, ISO 37001 sistema anticorruzione.



Dando uno sguardo al mercato internazionale, come cambia rispetto a quello italiano e che strategia di sviluppo adottate?

Il mercato internazionale offre opportunità e sfide uniche. La nostra strategia di sviluppo si basa sull'adattamento alle esigenze specifiche di ciascun mercato, sull'espansione delle partnership strategiche e sull'innovazione continua per rimanere competitivi a livello globale. Per questo motivo negli ultimi anni abbiamo aperto il dialogo con distributori internazionali, oltre che rafforzare la partnership con aziende estere.



Quali progetti può anticiparci?

Guardando al futuro, continueremo ad anticipare le esigenze del mercato e a ridefinire il settore attraverso l'innovazione e l'eccellenza operativa. Il progetto Custom Forward prevede il continuo sviluppo di soluzioni e prodotti innovativi, supportati da nuove iniziative come Custom Pay e un nuovo management per sostenere la crescita internazionale. Stiamo costruendo il nuovo Headquarter a Parma, che verrà inaugurato nel 2025, e che offrirà la possibilità di riunire tre diverse sedi in un unico punto creando sicuramente ulteriori vantaggi per tutti i collaboratori.



Quali sono le sue passioni fuori dal lavoro?

Sono un motociclista di lunga data, con una passione innata per la competizione e un profondo interesse per la tecnologia e il suo impatto positivo sulla vita delle persone. La mia curiosità mi spinge costantemente a esplorare nuove idee e ad abbracciare soluzioni innovative per affrontare le sfide più complesse e contribuire a migliorare il mondo che ci circonda. Amo mettermi in gioco e, sì, talvolta posso sbagliare, ma è proprio da queste esperienze che ho imparato tanto e sono cresciuto nel corso degli anni. Grazie alla mia schiettezza e alla determinazione, ho avuto l'opportunità di costruire e sostenere numerose realtà imprenditoriali che condividono la mia visione da oltre tre decenni. Per me, ogni traguardo raggiunto non rappresenta una destinazione, ma piuttosto l'inizio di un nuovo viaggio verso un mondo migliore, ricco di soddisfazioni e opportunità. Fin dall'inizio, ho reinvestito ogni risorsa disponibile nella mia azienda e, nonostante il passare del tempo, conservo intatta la stessa passione e dedizione del primo giorno. Riconosco che il mondo della tecnologia evolve rapidamente, e così anche noi dobbiamo essere pronti ad adattarci e ad abbracciare il cambiamento con la stessa energia e intensità di una gara (l’anima del motociclista è in me) per rimanere competitivi e rilevanti in un panorama in continua trasformazione.