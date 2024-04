Da Prospettiva Terra un progetto sull'impatto degli alberi sulla qualità dell'aria 

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, l'iniziativa no profif Prospettiva Terra presenta il primo progetto di ricerca che vedrà, per i prossimi diciotto mesi, trecento sensori IoT (Internet of Things) sviluppati dal professore universitario Stefano Mancuso e PNAT (spin-off dell'Università di Firenze), posizionati su altrettante piante della Biblioteca degli Alberi di Milano.