Pistoia, il presidente della Repubblica del Tagikistan in visita alla Vannucci Piante

Una visita programmata già da diversi anni e che avrebbe dovuto svolgersi durante la pandemia, ma per tale impedimento rimandata più volte. Il presidente tagiko è da sempre un appassionato di piante e del verde, in particolar modo di Magnolie Grandiflora, sulle quali ha fatto molti apprezzamenti durante la visita.

Sono molti i progetti di riconversione a verde nei Paesi asiatici e Pistoia si conferma una tappa fondamentale per la programmazione delle specie più idonee, rispetto al clima e alla logistica. Una ennesima occasione per confermare l'importanza di piantare alberi, per realizzazioni ornamentali ma anche per rallentare le problematiche legate al cambiamento climatico e all'inquinamento atmosferico nelle grandi città.