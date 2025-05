Peroni lancia BeHer: un progetto per promuovere la parità di genere

Il progetto BeHer si inserisce in un lungo percorso interno che ha portato Birra Peroni a essere la prima azienda del suo settore a ottenere la Certificazione sulla Parità di Genere UNI/PDR 125:2022 grazie all’implementazione di numerose iniziative sulla cultura e sulla politica aziendale che hanno generato un incremento di più del 12% di donne in ruoli manageriali in soli quattro anni. Tra queste: un’avanzata politica di congedo parentale, un programma di orientamento per aumentare la diversità di genere nelle professioni tecnico-scientifiche e il supporto a movimenti volontari interni, come BEpowER, che spontaneamente si impegnano per favorire l’empowerment femminile.