Perfetti Van Melle celebra la Giornata mondiale della salute orale

Il chewing gum inibisce la crescita dei batteri cariogeni. L’igienista dentale Alessia Morelli spiega: “La bocca è uno degli ambienti del nostro corpo più contaminato dai batteri ed ha un microbiota tutto suo che si chiama microbiota orale. Per essere in salute è importante che il microbiota orale sia in equilibrio, perché se non lo è, va in disbiosi e si creano delle patologie come la carie e la malattia parodontale”. La carie è uno dei primi rischi a cui bisogna fare attenzione, nel prendersi cura della salute orale: è una malattia con ampissima diffusione sia nella popolazione adulta che nei bambini, e l’Oms stima che ne sia affetto il 60% dei bambini e ragazzi sotto i 16 anni. L’alimentazione è il primo ambito a cui fare attenzione per garantire un buon sorriso, come racconta Morelli: “Gli alimenti presentano diverse consistenze e una capacità variabile di essere utilizzati dai batteri della carie presenti sui nostri denti, i quali, in presenza di zuccheri, possono avviare il processo carioso e causare la demineralizzazione e la distruzione di smalto e dentina.”