Parmacotto e GranTerre si uniscono: nasce il più grande polo italiano dei salumi

L’operazione prevede l’apporto in Salumifici GranTerre dell’intera partecipazione in Parmacotto, apporto che darà vita a un’entità con ricavi superiori a 1,1 miliardi di euro, 2.500 dipendenti, ben 20 stabilimenti (14 salumifici GranTerre e 6 Parmacotto) con la capacità di espandersi esponenzialmente in tutti i mercati dove le due società sono già presenti (Stati Uniti e i principali mercati dell'Unione europea) e di aprirne nuovi; il piano industriale condiviso, nell’arco di cinque anni, prevede di superare 1,5 miliardi di fatturato e ottenere importanti sinergie. L’operazione, con i tempi necessari per il vaglio da parte delle autorità competenti, si perfezionerà nei prossimi mesi.