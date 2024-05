Out of Home: un'area di sviluppo sempre più strategica per Mediamond

Il mezzo assume una valenza sempre più attrattiva nel mondo della comunicazione, grazie alla capacità di connettere i brand con i consumatori durante gli spostamenti quotidiani, raggiungendoli in punti nevralgici del territorio, e alle tecnologie digitali avanzate in grado di conferire alle campagne pubblicitarie caratteristiche innovative e di forte impatto. Proprio per sottolineare la centralità di questo mezzo nelle strategie di comunicazione e rispondere alle crescenti esigenze del mercato di valutarne l'efficacia, Mediamond ha di recente introdotto due grandi novità: da un lato, l'ampliamento dell'offerta al prestigioso quartiere CityLife di Milano, e, dall'altro, l'ingresso nel sistema di misurazione Audioutdoor.

Le città, nel loro percorso verso il concetto di smart city, concorrono ad aumentare l'attenzione degli advertiser verso l' Out Of Home .

La nuova offerta in Citylife grazie alla partnership tra SmartCityLife e Mediamond La recente partnership tra Mediamond e SmartCityLife S.r.l., la società che, in accordo con il Comune di Milano, ha preso in carico la manutenzione e gestione del parco e delle aree pubbliche del quartiere CityLife, ha dato vita a un piano di iniziative ambizioso e innovativo. Modernità, sostenibilità e una nuova idea di vivere gli spazi della città sono infatti i concetti guida di Citylife, il progetto di riqualificazione urbana della ex Fiera Campionaria che, con le sue iconiche tre torri, ha ridisegnato lo skyline del capoluogo lombardo.

Con un mix di uffici, residenze, negozi, servizi e aree verdi, il quartiere rappresenta un’area strategica per intercettare un pubblico vasto e trasversale, non solo dal profilo business ma anche amante dello sport, dell’arte e della vita all’aria aperta nonché dello shopping, grazie alla presenza del più grande distretto urbano dedicato allo shopping in Italia. Ed è proprio qui che Mediamond allarga il suo raggio d’azione con una proposta che prevede, ad oggi, la presenza di nove totem full digital (18 schermi) da 75’’, dal design moderno e coerente con le linee architettoniche dell’area, che guidano i visitatori attraverso il parco in veri e propri percorsi di ingaggio.

I nuovi schermi di ultima generazione, che possono ospitare creatività sia statiche che video e prevedere attivazioni anche in programmatic, rendono l’offerta OOH di Mediamond ancora più capillare e prestigiosa. Inoltre, per l’estate è prevista un’ulteriore estensione con l’installazione di 29 schermi ledwall distribuiti nella zona di CityLife Shopping District. Questi ultimi, in particolare, saranno dotati di standard tecnologici evoluti che garantiranno elevata visibilità anche in condizioni di illuminazione sfavorevole, ridotto impatto ambientale e, grazie all’utilizzo di innovativi sensori video e algoritmi avanzati, consentiranno di generare metadati nel pieno rispetto della privacy dei dati personali.

L’intero progetto CityLife offre, dunque, ai brand nuove opportunità per pianificare campagne a elevato tasso di coinvolgimento e in grado di generare un’esperienza pubblicitaria altamente visibile ed emozionale, dal presidio del parco alle domination immersive in Piazza Tre Torri e nella Galleria Anna Castelli Ferrieri.